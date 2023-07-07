巴西政府：魯拉執政期間亞馬遜雨林濫伐大幅下降

（法新社巴西利亞6日電） 巴西政府今天表示，在總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府上任的最初6個月，巴西亞馬遜森林（Brazilian Amazon）的濫伐狀況與去年同期相比減少了1/3。

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33.6%的降幅是根據巴西國家太空署（National Institute for Space Research, INPE）拍攝的衛星影像，這些影像顯示從今年的1月到6月，共有2649平方公里的雨林被砍伐。

與之相比，去年上半年親商界的極右派領導人波索納洛（Jair Bolsonaro）仍擔任巴西總統期間，遭砍伐的面積有3988平方公里。

環境部長席瓦（Marina Silva）告訴媒體記者：「亞馬遜雨林的濫伐狀況呈現穩定下降的趨勢。」

單看6月份，下降的趨勢更加顯着，與去年同期相比，下降了41%。

席瓦表示，這些良好的結果源於魯拉對抗氣候變遷以及阻止全球最大雨林被濫伐的政策。

在波索納洛2019年到2022年的任期間，亞馬遜森林遭砍伐的面積與前10年的平均值相比，飆升了75%。

上個月，在國會反對派議員通過剝奪環境部長部分關鍵權力的法案數天後，魯拉推出了一個雄心勃勃的計畫，以打擊亞馬遜的非法砍伐。

© 2023 AFP