FDA批准阿茲海默症新藥 美國廣大患者有望受惠

（法新社華盛頓6日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）今天全面批准一款阿茲海默症（Alzheimer）新藥，此舉令更多患者得以透過聯邦政府經營的長者醫療保險取得這款藥物。

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這款阿茲海默症新藥Leqembi又稱為Lecanemab，是由日本衛採製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）合作開發。

Leqembi是一種抗體療法，每2周注射一次，能夠消除大腦內的β類澱粉蛋白，這種類澱粉蛋白會形成斑塊，並導致腦細胞死亡及腦萎縮；臨床試驗顯示，這款藥物能適度緩解患者早期認知功能下降，但也可能增加腦出血及腦水腫等副作用風險。

美國FDA今年1月同意對這款藥物進行「加速審查」（Accelerated Approval），代表這款藥物當時還未納入公營長者健保「聯邦醫療保險」（Medicare）廣泛給付。

美國FDA在對這款藥物展開進一步研究後，今天做出全面批準的決定，這也代表聯邦醫療保險將給付患者大部分的醫療費用。

據藥廠最初列出的費用，這款藥物費用每年約2萬6500美元（約新台幣82.9萬元），聯邦醫療保險的被保險人仍需自行負擔20%、約數千美元的醫療費用，其餘費用則由保險支應。

FDA高級官員布拉契歐（Teresa Buracchio）在聲明中指出：「這項驗證性研究證實，這款藥對阿茲海默症患者是安全且有效的治療方式。」

聯邦醫療保險機構首長布魯克斯-拉蘇爾（Chiquita Brooks-LaSure）指出：「這對美國數以百萬計飽受這種衰弱疾病所苦的患者以及他們的家屬而言，可謂喜事一件。」

美國約有650萬人罹患阿茲海默症，這種疾病特性會令患者記憶力衰退及智力下降。FDA這項決定廣受病友族群歡迎。

阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）理事長暨執行長派克（Joanne Pike）表示：「這種療法雖無法治癒疾病，但能夠讓處於阿茲海默症早期病程的患者，有更多時間保持獨立並從事自己喜歡的事，也讓人們有更多時間認得他們的配偶和兒孫。」

© 2023 AFP