昔日疫苗接種冠軍巴西 疫後常規疫苗打氣直落

（法新社裡約熱內盧9日電） 全球COVID-19疫情期間，巴西因大規模接種疫苗，成功擺脫疫情威脅已約2年。如今巴西官員們正面臨兩難困境，那就是無論哪一種疫苗，疫苗接種率都大幅下降。

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這項令人擔憂的趨勢恐令過去許多早已根除的疾病捲土重來，威脅着數百萬人的健康。

巴西醫師、政府官員及聯合國兒童基金會（UNICEF）紛紛對巴西常規疫苗接種率銳減提出警告。根據官方數據，巴西整體疫苗覆蓋率已從2015年的95%降至去年的68%。

在小兒麻痹症的疫苗接種率方面，已從85%降至68%，令各界頻頻警告小兒麻痹恐再次現蹤巴西。小兒麻痹症早從1989年就在巴西絕跡。

其他疫苗接種率數據也相去不遠，恐導致疾病傳播。巴西2016年曾宣布根除麻疹，卻在2年後捲土重來，如今人們擔心白喉疫情也可能重現江湖。

健康專家表示，疫苗猶豫是全球日益嚴重的一大問題，但巴西的情形尤其令人擔憂。擁有2.03億人口的巴西，直到近年仍被譽為大規模疫苗接種行動的擁護者。

然而，一場反疫苗運動自2016年左右開始延燒，並且很快透過強大的盟友，即2019年至2022年擔任巴西總統的波索納洛（Jair Bolsonaro）博得巨大影響力，因為波索納洛拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，更戲稱打疫苗「可能把你變成鱷魚」。

公共政策智庫「科學問題研究所」（Question of Science Institute）負責人巴斯特納克（Natalia Pasternak）告訴法新社：「很難過看到一個疫苗接種計畫曾為世界樹立榜樣的國家，如何突然間遭到反疫苗運動破壞…看到50年的工作成果如此輕易地在3年間被摧毀，真令人難過。」

專家表示，造成疫苗接種率下降的因素很多，包括無法及時補接種疫情期間延後的疫苗、無法獲得醫療保健，以及對曾無處不在的疾病危險認知不斷下降。

但專家表示，一個新的因素正令情況變得更糟，那就是疫情期間爆發的政治、對立和假訊息結合而成的有毒綜合體，如今在全球已漸趨普遍。

© 2023 AFP