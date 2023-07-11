（法新社紐約10日電） 美國東北部多州因為豪大雨和洪水，今天成了汪洋一片。紐約州昨天的暴風雨和山洪衝毀公路，造成1人死亡。

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美國國家氣象局（National Weather Service）表示，紐約州、新澤西州、康乃狄克州、賓州、麻薩諸塞州和佛蒙特州出現快速降雨和「危及生命」的山洪爆發，已針對部分地區發布洪水警報。

紐約州9日的大雨讓街道變成洶湧的水道，衝毀橋樑，導致道路無法通行，州長侯可（Kathy Hochul）宣布兩個郡進入緊急狀態。

紐約州橘郡緊急事務管理局（Orange County Emergency Management）今天證實，「歷史性洪水」重創哈德遜河谷（Hudson Valley），1名35歲女子在海蘭瀑布（Highland Falls）遇難。

侯可說，這名女子在山谷山洪爆發時試圖帶着愛犬撤離受損的房屋，卻遭洪水衝走喪命，「她的未婚夫親眼目睹她被捲走」。

侯可昨天表示，多達200毫米的降雨量造成「山洪爆發，危及生命」。

美國鐵路公司（Amtrak）發布聲明說，「由於天候條件惡劣」，紐約市和州首府阿爾巴尼（Albany）之間的鐵路服務上午5時30分起暫停。

侯可說，雨勢似乎正往東朝佛蒙特州移動，執法部門稍早表示，佛蒙特州4郡出現大雨，多條道路被衝毀封閉。

國家氣象局在州警報中表示，「山洪已經發生」，預計佛蒙特州部分地區今天將出現「災難性洪水」。

佛蒙特州州長史考特（Phil Scott）宣布該州進入緊急狀態。

© 2023 AFP