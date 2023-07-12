加拿大湖泊默默記錄歷史 或可證明地球新紀元

（法新社加拿大密爾頓11日電） 加拿大安大略省小而深的克勞福湖（Crawford Lake）內所含沉積物，今天被科學團隊認定提供了證據，證明地球約70年前已因人類活動影響而進入了新的地質篇章：人類世（Anthropocene）。

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布洛克大學教授（Brock University）教授麥卡錫（Francine McCarthy）解釋說，這座湖泊「很深，但不是很大」，這「意味着湖水不會一直混合到底部」，也就是說，「湖中積累的沉積物不會受到干擾」。

而采自克勞福湖湖底沉積物的核心檢體中，已找到塑膠微粒、燃燒石油煤炭引發的飛灰，也找到核彈試爆殘渣。「人類世工作團」（Anthropocene Working Group, AWG）因此認為，這座湖泊是最佳的單一「寶藏庫」，可以證明地球史已展開一個全新且挑戰性的篇章。

工作團成員、南安普敦大學教授康迪（Andy Cundy）說：「這些資料顯示，從20世紀中葉開始發生明顯的變化，將地球系統帶離了『全新世』（Holocene）正常範圍。」 所謂的全新世始於1萬1700年前，是上一個冰河時期結束時所開始的時期。

工作團主席、倫敦大學學院教授特納（Simon Turner）說：「克勞福湖湖底發現的沉積物，提供了過去數千年近來環境變化的細膩紀錄。」

這些變化目前正醒目的上演：上周是全球有紀錄以來最熱的一星期；失控的森林野火在加拿大肆虐多個月；美國和中國則在同時因應前所未見的高溫、洪水和乾旱。

同時，人類燃燒的化石燃料之多，全球暖化元兇二氧化碳濃度已增加了一半。

最近幾周，海平面溫度更創下新高，上個月南極海冰面積比前一次的6月歷史低點還少了17%。

國際地層學委員會（ICS）於2009年授權地質學家團隊評估人類世的證據。根據這個委員會的規定，從全新世過渡至人類世，必須要有一個同步的「主要標記」來界定一個「分界點」，而這個標記所留下的地質痕跡，必須要在幾乎地表各地都有。

康迪解釋說，對人類世來說，1950年代氫彈試爆釋放的鈽元素，提供了上述規定所要求的「全球特徵」。

他說，這意味着1952年，也就是美國在馬紹爾群島（Marshall Islands）試爆世界上第一枚氫彈的那一年，可能成為地球進入人類世的關鍵年分。

© 2023 AFP