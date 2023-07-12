地球進入「人類世」 專家稱雞骨頭是證據

（法新社巴黎11日電） 當50萬年後外星人或人類遙遠後代研究地層沉積物來破解地球的過去時，將會發現50萬年前顛覆生命、突然發生劇變的不尋常證據，那就是雞骨頭。

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這是科學家們發現人類食慾和活動迅速擴張，已從根本改變自然系統並令地球進入一個新的地質時代「人類世」（Anthropocene）的證據後，所得出的結論。

地球20世紀中葉的泥漿和岩石中，還留有其他顯而易見的線索，包括遽增的二氧化碳、甲烷和其他溫室氣體，以及核試驗產生的放射性碎屑、無所不在的塑膠微粒、入侵物種的散布等。

但雞骨頭可能是其中最發人深省的發現之一。

首先，它們是人類的發明。

地質學家班奈特（Carys Bennett）說：「現代肉雞與它的祖先或野生同類相比，簡直相去甚遠…體型、骨骼形狀、骨骼化學和遺傳學都不同。」

班奈特是英國期刊「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）2017年一項研究的主要作者，這項研究為雞隻作為人類世「標誌性物種」的說法提供證據。

換句話說，肉雞的存在證明人類有能力侵入自然界並干預大自然發展。

英國列斯特大學古生物學名譽教授札拉希維茨（Jan Zalasiewicz）告訴法新社：「（動物）進化通常需耗時數百萬年，但在這裡只花了數十年就產生一種新型態的動物。」

他主持10多年的官方「人類世工作團」（Anthropocene Working Group, AWG）今天認定，鄰近加拿大多倫多（Toronto）的克勞福湖（Crawford Lake）證明地球約70年前已因人類活動影響而進入了新的地質篇章「人類世」。

而普遍存在的肉雞則是另一個證據，幾乎在地球上有人居住的地方都會留下大量雞骨頭。

曾任列斯特大學研究員、現任「善待動物組織」（PETA）官員的班奈特說：「雞是我們生物圈發生變化的象徵，如今生物圈已由人類消費和資源利用所主導。」

她說：「全世界丟棄大量獨特的雞骨頭，將在未來的地質紀錄中留下清晰的訊號。」

© 2023 AFP