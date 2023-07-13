氣候變遷影響 全球逾半大海變色

（法新社巴黎12日電） 最新發布的研究指出，過去20年間，地球海洋大片區域的顏色發生變化，越靠近熱帶的地區，海洋顏色變得更綠。研究人員表示，這彰顯氣候變遷對世界海洋生態的影響。

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科學家表示，他們在全球超過半數的海洋檢測到了顏色變化，這個範圍比全球陸地面積總和還要大。

這項研究被刊登在科學期刊「自然」（Nature）。研究作者認為，這是生態系統改變的結果，尤其是渺小的浮游生物，它們是海洋食物網的中心，對穩定大氣層起到關鍵作用。

論文第一作者、英國國家海洋中心（British National Oceanography Centre）的蓋爾（B.B. Cael）告訴法新社：「我們之所以關心這些顏色變化，是因為顏色反映了生態系統的狀態，因此顏色的變化意味着生態系統的變化。」

從太空觀察海洋的顏色，可以勾勒出上層水域的情況。

若海洋呈現深藍色，表示水中的生物很少；若海水顏色較綠，則可能有更多的生物活動，尤其是來自會進行光合作用的浮游植物，它們像植物一樣含有葉綠素。

這些浮游植物產生了大量的氧氣，是全球碳循環的重要部分，也是海洋食物網的基礎。

雖然研究人員表示，需要進行更多研究來找出這些顏色變化可能意味着什麼，但氣候變遷很可能就是原因。

© 2023 AFP