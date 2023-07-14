兇猛熱浪席捲北半球 義大利恐飆攝氏48度高溫

（法新社華盛頓14日電） 北半球剛進入夏季，但兇猛熱浪已席捲歐洲、中國及美國部分地區，這些區域本周末預計會有創紀錄氣溫，歐洲太空總署指出義大利恐飆攝氏48度高溫，充分顯示氣候暖化的危險。

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美國國家氣象局（National Weather Service）已向國內超過一億民眾發布極端高溫公告，並預測亞利桑那州、加州、內華達州及德州等地的高溫情況尤其危險。

同時，法國、德國、義大利、西班牙和波蘭等歐洲國家也面臨炎熱高溫。

歐洲太空總署（European Space Agency）表示，義大利西西里島（Sicily）與薩丁尼亞島（Sardinia）氣溫可能高達攝氏48度，「這可能是歐洲有記錄以來的最高溫」。

北非地區也一直壟罩在高溫之下，摩洛哥氣象當局向國內南部地區發布極端高溫紅色警報。

包含首都北京在內的中國部分地區同樣炙熱難耐，中國一間大型電力公司指出，他們的發電量於10日創下單日歷史新高。

美國國家航空暨太空總署（NASA）及歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，上個月是有記錄以來最熱的6月。

世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）警告說，氣候暖化導致的極端天氣「不幸地成為新常態」。

世界氣象組織指出，極端高溫是最致命的氣象事件之一。近來一項研究結果顯示，歐洲去年破紀錄的夏季期間，有6萬1000多人因高溫喪命。

© 2023 AFP