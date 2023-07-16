酷暑炙烤 美國許多城市準備再破高溫紀錄

（法新社洛杉磯15日電） 酷暑高溫周末持續威脅成千上萬的美國居民；熱穹現象（heat dome）整周下來已讓美國多地炙熱難耐，許多城市準備再面臨破紀錄的高溫。

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法新社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）警告，本周末天氣將「極其炎熱和危險」，美西白天最高氣溫將比正常溫度高出約攝氏5至11度。

美國國家氣象局表示，舉例而言，加州中部和南部的居民可見到攝氏37.7至43.3度的最高溫。

到今天中午，加州着名的死亡谷（Death Valley）高溫已達攝氏48.3度，預計明天最高將飆至攝氏54.4度，即使夜間最低氣溫也可能超過攝氏38.7度。死亡谷是地球上最熱的地方之一。

在熱浪影響最劇的地區，居民每天都得和烈日挑戰馬拉松式的耐力賽。

亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）已連續 16天氣溫高於攝氏42.7度。 當地今天中午氣溫已達攝氏43.8度，預計最高將達攝氏46.1度。內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的氣溫也相去不遠。

在德州邊境城市艾爾帕索（El Paso）已經連續29天氣溫超過攝氏38度。

根據美國環境保護署（Environmental Protection Agency，EPA）數據，熱浪在美國各大城市發生的頻率和強度越來越大，1960年代每年約兩次，到了2010年代和2020年代每年則發生6次。

美國國家氣象局拉斯維加斯分部在社群媒體推特（Twitter）表示，「這場熱浪不是典型的沙漠高溫」，並特別指出這種「持續時間長久、白天極端高溫、夜晚溫熱」的情況並非尋常。（譯者：紀錦玲）

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