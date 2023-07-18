疫情後兒童常規疫苗注射回升 UN警告恢復狀況不均

（法新社日內瓦18日電） 聯合國（UN）今天表示，在COVID-19疫情危機期間，接種常規疫苗的兒童人數急劇下降，如今注射人數再度回升，但警告說，世界各地恢復接種情況仍存在危險差距。

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根據世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）公布的數據，去年接受常規兒童疫苗接種的人數比2021年增加了400萬人。

世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）告訴法新社說：「這是一個好消息。」

她說：「平均而言，世界各國的接種狀況逐漸恢復，正朝着COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前達到的免疫接種水準進行疫苗注射」。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也同意這項說法，並說新數字「令人鼓舞」。

但他警告：「全球與地區的平均數字無法說明全貌，並掩蓋了嚴重且持續存在的不平等。當國家與區域的疫苗接種進度落後時，兒童將為此付出代價。」

儘管出現進展，2022年仍有2050萬名兒童錯過一劑或更多劑的常規疫苗注射。這樣的人數比前一年的2440萬人少，但仍遠高於2019年疫情爆發前的1840萬人。

此外，兒童常規疫苗接種回升情況「參差不齊」，歐布萊恩也對此表達擔憂。

數字顯示，印度和印尼等人口大國的疫苗覆蓋率急劇攀升，掩蓋了大多數低收入國家回升放緩、甚至持續下降的情況。

世衛和聯合國兒童基金會特別擔憂麻疹疫苗接種情況落後現象。麻疹是世界上最具傳染性的疾病之一。

去年，有83%的兒童在出生後第一年接種了第一劑麻疹疫苗，高於2021年的81%，但仍低於疫情前的86%。

根據今天的聲明，麻疹疫苗接種情況恢復緩慢，讓另3520萬名兒童面臨感染麻疹的風險。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP