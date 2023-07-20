為何有人染COVID卻無癥狀 基因線索初次浮現

（法新社巴黎19日電） 研究人員在一份最新研究指出，體內有特定基因變異的人，新冠確診卻沒發病癥狀的機率比其他人高8倍，對疫情期間存在所謂「天選之人」提供第一個可能的解釋。

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早前的研究顯示，在疫情期間數以百萬計的Covid感染者中至少有20%屬無癥狀。

為找出背後原因，研究人員運用骨髓捐贈者的資料庫加以研究。資料庫包含參與研究受試者每人的「人類白血球抗原」（HLA）類型，HLA被認為是人體內對抗病毒感染的關鍵。

根據「自然」期刊（Nature）今天刊出的最新研究，研究人員讓近3萬的受試者透過手機APP自我報告Covid檢測與癥狀。

研究指出，在9個月研究期間有超過1400名未接種疫苗的受試者驗出Covid呈陽性，136人未出現癥狀，無癥狀者里有20%的人，體內有一種名為「HLA-B*15:01」的常見HLA變異，有雙份HLA-B*15:01者（各從父、母親遺傳到一份），無癥狀的機率比別人高8倍以上。

研究小組研究有這種HLA變異者的T細胞；T細胞被認為可保護身體免受感染。

研究人員專門研究T細胞是如何記住它們之前所遇到過的病毒，發現當攜帶HLA變異體的人接觸Covid病毒時，他們的T細胞都能啟動防禦機制，因為它們記得過去曾抵禦過與新冠病毒類似的冠狀病毒。

加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco ）、此研究首席研究員霍倫巴赫（Jill Hollenbach）告訴法新社說，HLA變異體可能就是Covid無癥狀者背後基因之謎的一塊拼圖。

研究人員希望對Covid免疫反應的研究，能在未來引領出新的治療方法或疫苗。

© 2023 AFP