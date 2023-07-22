希臘高溫將飆40度創50年新高 美破紀錄熱浪將蔓延

（法新社雅典22日電） 希臘今天出現50年來7月溫度最高的周末，氣溫預計將飆破攝氏40度；在此同時，橫跨美國南部的一波破紀錄熱浪，預料將在未來幾天內擴散開來。

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今年夏天，北半球有數以千萬計的民眾一直在忍受嚴酷高溫，全球看來將出現有紀錄以來最熱的7月。

隨着氣溫不斷飆破紀錄，專家將矛頭指向燃燒化石燃料造成的氣候變遷，並稱全球暖化在災害性天氣中扮演關鍵角色。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，在美國南部各地，這個周末約有8000萬名美國人將必須忍受飆破攝氏41度的酷暑。

亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）氣溫已連3周飆破攝氏43度，創下新高紀錄，如今預計將出現攝氏46度的高溫，狀況為全美最糟。

同時，遊客紛紛湧入橫跨加州與內華達州的死谷國家公園（Death Valley National Park），只是為了與旅客中心外頭的溫度計合影。

許多人想看到氣溫飆破世界紀錄，即在1913年7月創下的攝氏56.7度高溫；但數名氣象學家說，當時可能測量有誤。

儘管如此，美國國家航空暨太空總署（NASA）首席氣候科學家施密特（Gavin Schmidt）說，2023年7月將成為最熱的一個月分，不僅只是自有紀錄以來，也將是「數百年來、甚至數千年來」溫度最高的一個月。

正在對抗數十起森林野火的希臘政府向民眾示警，由於天氣炎熱，如非必要，請不要冒險出門。希臘出現異常高溫也意味着衛城（Acropolis）等主要觀光景點將在一天中最熱的時段關閉。

希臘廣播電視公司（ERT）氣象預報員揚諾普洛斯（Panagiotis Giannopoulos）說：「這個周末可能是有紀錄以來50年來最熱的7月周末。未來6至7天，雅典氣溫將飆破攝氏40度，並持續到7月底。」

© 2023 AFP