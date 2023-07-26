佛州馬納提灣水溫創新高 恐殃及珊瑚生態

（法新社邁阿密25日電） 美國南佛羅里達州外的淺水水域今天出現華氏100度（攝氏37.8度）的高溫達數小時之久，這種比較像浴池熱水的水溫，有可能寫下新的紀錄。

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這個水溫的讀數來自邁阿密（Miami）西南方60公里外的馬納提灣（Manatee Bay）單一一個浮標，是在水深1.5公尺處測得此數據。

官方數據顯示，最高水溫是下午6時記錄到的華氏101.1度，但水溫逾100度的時間前前後後約達4小時。

氣象學者、曾在政府從事科學工作的馬斯特斯（Jeff Masters）在社群網站寫道，儘管並無海平面溫度的官方世界紀錄，一份2020年的科學論文發現，前一次的最高溫可能是在科威特灣（Kuwait Bay）記錄到的華氏99.7度。

然而，馬斯特斯補充說，佛州測得的這項新數據測量採樣地點接近陸地，「而土地效應和水中有機物污染下，可能…導致這項測量數據無效」。

對有些人來說，如三溫暖般的水溫可能很舒服，但持久的極端高溫對珊瑚礁生態系統以及仰賴該生態系統的物種來說，卻是一場災難。

幾天前，非營利組織「珊瑚礁基金會」（CRF）發布表示，他們10多年來在佛州南部致力修復的寬邊帽礁（Sombrero Reef），「珊瑚死亡率達100%」。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說法，所有的海洋物種中，約25%可在珊瑚礁內、上方或四周找到蹤跡，生物多樣性與熱帶雨林旗鼓相當。

© 2023 AFP