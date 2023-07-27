NASA選擇洛克希德馬丁 共同開發核動力火箭

（法新社華盛頓26日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國軍方今天表示，他們已選擇國防合約承包商洛克希德馬丁公司開發核動力火箭，這種運用核熱推進（NTP）的火箭系統不僅可縮短飛行時間，同時所需的推進劑也較少，太空總署盼能將這項技術應用於未來的火星任務。

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官員表示，「月軌內敏捷行動示範火箭」（Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, DRACO）計畫最快可能於2027年啟動。

核熱推進（NTP）系統不僅可縮短飛行時間、提高燃料效率，所需的推進劑也較少，意味未來太空船的酬載可比當今最好的化學燃料火箭更大。

核熱推進是利用核裂變反應爐產生的巨大熱能來加熱液體推進劑，以DRACO而言即是液態氫，將其轉化為高溫氣體，通過噴嘴膨脹高速排出以產生推力，使太空船得以高速飛行。

洛克希德馬丁公司太空業務分部（Lockheed Martin Space）月球探索活動（Lunar Exploration Campaign）副總裁希爾曼（Kirk Shireman）說：「這些更強大、效率更高的核熱推進系統，可讓太空船更快速地在各個目的地間穿梭。」

希爾曼還說：「減少運輸時間對載人火星任務至關重要，能減少太空人曝露於太空輻射的時間。」

BWX科技（BWX Technologies）將負責開發核反應爐和推進劑。

出於安全考量，「月軌內敏捷行動示範火箭」的反應爐在到達高軌道前不會啟動。

NASA計畫在月球建立一個長期基地，作為阿提米絲（Artemis）任務的一環。希爾曼補充說，核熱推進技術也可能「徹底改變」未來的月球任務。

NASA在50多年前進行最後一次核熱火箭發動機測試，但因預算削減和冷戰緊張局勢而放棄了相關計畫。

© 2023 AFP