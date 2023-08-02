瑞典研究：藉AI找乳癌跡象 可減少醫師近半工作量

（法新社巴黎2日電） 今天公布的一項瑞典大型研究顯示，若利用人工智慧（AI）在定期掃描結果中搜尋乳癌跡象，可以幫助放射科醫師減少近一半的工作量。

廣告 繼續瀏覽後續

這項研究的中期結果讓人充滿希望，但研究作者警告，在把AI更廣泛地運用在乳癌檢查之前，還得進行更多的研究。

儘管像ChatGPT等愈來愈讓人信服的聊天機器人，引發人們對AI未來潛在應用的反思，但這項技術已經顯示出趨於純熟的其中一個領域，就是在判讀醫學掃描上。

由於許多國家都面臨放射科醫師短缺的問題，人們希望AI能使分析定期掃描這樣耗時的工作變得更快、更準確。

這可能對乳癌產生特別大的影響。根據世界衛生組織（WHO）的資料，光是2020年就有超過230萬名女性被診斷出患有這種癌症，並導致68萬5000人喪命。

定期篩檢對於發現癌症初期跡象來說至關重要。歐洲建議50到69歲的女性，每兩年進行一次乳房X光檢查，檢查結果會由兩名放射科醫師進行分析。

瑞典這項研究使用的是2021年4月到2022年7月8萬名女性在瑞典西南部4個地點乳房X光檢查的掃描結果。

© 2023 AFP