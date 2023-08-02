聯合國：葉門外海舊船上石油大半移出

（法新社杜拜2日電） 聯合國表示，飽受戰爭蹂躪的葉門外海一艘生銹超級油輪上大部分的石油已轉移到另一艘船上，以避免漏油釀成污染環境大禍。

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船齡47年的浮動式儲存卸油船「沙佛號」（FSO Safer）有114萬桶輕質原油，自上周起已開始轉移至新的船隻上。

聯合國葉門地區駐地協調員格雷斯利（David Gressly）昨天在社群媒體上說：「在過去7天內，腐蝕的沙佛號上的油已有過半轉移至替代船隻上。」

格雷斯利之前曾表示，整個移轉過程將不會超過三周。

聯合國希望這項斥資1億4300萬美元的行動能夠消除發生環境災難的風險，免於恐將高達約200億美元的清理費用，但目前仍短缺2000萬美元經費。

由於沙佛號在紅海的位置，一旦發生原油外泄，可能導致經曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）到蘇伊士運河（Suez Canal）的航運中斷，造成每天數十億美元的損失，同時還會破壞生態系統、沿岸捕魚社區及港口命脈。

沙佛號是一個浮動儲卸設施，自1980年代起一直停泊在距荷岱達港（Hodeida）約50公里遠處。

8年前，在葉門叛軍和沙烏地阿拉伯率領的聯盟爆發戰爭後，因叛軍控制了葉門首都沙那（Sanna）及沙佛號所在水域，沙佛號便未曾維護過。沙烏地率領的聯盟支持國際公認的葉門政府。

沙佛號船體老舊、船身受腐蝕。相較1989年阿拉斯加外海的埃克森瓦爾狄茲號（Exxon Valdez）漏油事件，沙佛號所載運的石油量是當年漏油量的4倍之多。

© 2023 AFP