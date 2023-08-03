4000萬年前巨鯨化石 可能超越藍鯨登史上最大動物

（法新社秘魯首都利馬2日電） 藍鯨作為史上最重型動物的地位遇到挑戰。科學家今天表示，根據在秘魯新發現一種生活於4000萬年前巨鯨的局部骨架顯示，這種秘魯巨鯨可能才是史上最重動物。

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長久以來，當代的藍鯨都被視為有史以來最大、最重的動物，連遠古的各種巨型恐龍都難望其項背。

但根據刊於科學期刊「自然」（Nature）的一篇新研究，這回發現的秘魯巨鯨（Perucetus colossus）可能比藍鯨更為巨大。

一支跨國研究團隊從秘魯沙漠找出的一些巨大骨骼化石推測，秘魯巨鯨平均體重可達180噸，看起來雖不如金氏世界紀錄最大藍鯨的190噸，但研究人員估計，秘魯巨鯨的體型介於85噸到340噸之間，換句話說超過平均值的秘魯巨鯨，體型能輕易超越最大藍鯨。

秘魯巨鯨的第一批化石是2010年由古生物學家烏爾比納（Mario Urbina）發現，他花了數十年搜尋秘魯南部海岸的沙漠。

烏爾比納告訴法新社：「已知動物的紀錄里還沒有這麼大的，是破天荒頭一個，這也是為何當初我發現時，沒人相信我說這是史上最大動物的原因。」

根據研究人員的說法，這回新的研究發現「引來的質疑勢將多於答案，開啟其他古生物學家更多論戰」。

研究人員從化石估計發現的這條秘魯巨鯨長度達20公尺。文獻記載最長的藍鯨達29.9公尺，也讓研究人員更加謹慎，暫未宣布秘魯巨鯨打破史上最大動物的紀錄。

但這份研究的共同作者艾姆森（Eli Amson）告訴法新社，沒有理由認為這條秘魯巨鯨是同類最大的一隻。

任職德國斯圖加特國立自然歷史博物館的古生物學家艾姆森說：「我認為秘魯巨鯨中有些大有可能會打破紀錄，最重要的是隨便一隻就已接近藍鯨了。」

© 2023 AFP