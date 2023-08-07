智利海灘驚見藍鯨屍 專家：衝刷上岸前恐已死亡

（法新社聖地牙哥6日電） 智利地方當局今天指出，南部海灘出現一頭長久以來被視為地表最大動物的巨型藍鯨屍體，研判可能被衝刷上岸前已在海里死亡。

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智利南部奇洛埃島（Chiloe Island）安庫得市（Ancud）的居民，最早於昨天在臨太平洋的海灘看到這頭藍鯨，當地位在首都聖地牙哥（Santiago）以南，兩地相距約1000公里。

派往調查的智利國家漁業和水產養殖部（Sernapesca）人員在舊稱「推特」（Twitter）的社群媒體X上證實，這具動物屍體屬於一種「鬚鯨科的鯨類動物」。

智利國家漁業和水產養殖部的地區主管哈德遜（Cristian Hudson）告訴地方媒體：「從這頭藍鯨的狀況看來，它一定是不久前死在海里並在這種狀態下漂流。」

環保組織指出，這個海域有大量的漁業活動和海運交通，當局應調查以查明這頭藍鯨是否是被船隻撞到死亡。

根據非政府組織「鯨類保育中心」（Cetacean Conservation Center）說法，鬚鯨科種類繁多，從身長9公尺的小鬚鯨到藍鯨都有。藍鯨身長可達30公尺，被視為地球上最大型動物。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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