男同性性行為者捐血限制 美紅十字會取消

（法新社華盛頓7日電） 美國紅十字會今天宣布，現在起將允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷原本專門以這類性取向所加諸的限制。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，紅十字會在聲明中說：「紅十字會慶祝此一歷史之舉，視為一大進步，維護血液供應安全的同時也繼續致力於實現包容性捐血程序，平等尊重看待所有捐血人。」

這是遵循美國食品暨藥物管理局（FDA）5月宣布最新指導方針所作的政策調整，目的是讓更多人能捐血。

根據FDA新的個人評估政策，有意捐血者只會被問「過去3個月內是否有新的或多位性伴侶」。

如回答過去3個月內有新的性伴侶或一個以上的性伴侶，就會被進一步問「過去3個月內有無肛交行為」，若最後一個問題的答案也是肯定，才會被要求延遲捐血。

醫學界認為，肛交具有較高風險散播多種性病，因為肛門薄壁很容易受損，以致更易受感染。

新規用於取代原有政策。以往的規定是男男性行為者以及與男男性行為者有過性愛的女性，必須推遲捐血，時間長短視不同情況而定。

據美國紅十字會資料顯示，在美國每兩秒鐘就有一人需要輸血或血小板，包含手術、癌症治療、慢性病或外傷，都有輸血需要。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP