亞馬遜國家組聯盟 齊心對抗森林砍伐

（法新社巴西貝倫8日電） 南美8個國家今天同意成立聯盟對抗亞馬遜（Amazon）地區的森林砍伐，他們在巴西舉行峰會，矢言阻止這個全球最大的熱帶雨林走到「無法回頭的地步」。

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備受關注的亞馬遜合作條約組織（ACTO）峰會，採納東道主巴西所稱的「嶄新且雄心勃勃的共同計畫」來拯救熱帶雨林。專家警告，作為氣候變遷重要緩衝的熱帶雨林，正被推向崩潰邊緣。

玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南和委內瑞拉在位於亞馬遜河口的貝倫（Belem）簽署聯合聲明，並制定近萬字的路線圖，來促進永續發展、終結森林砍伐並對抗助長森林砍伐的組織犯罪。

但峰會未能滿足環保人士和原住民團體最大膽的要求，包括要求成員國採納巴西在2030年前結束非法森林砍伐以及哥倫比亞停止新石油勘探的承諾。

氣候觀測站（Climate Observatory）負責人阿斯特里尼（Marcio Astrini）表示：「這是第一步，但沒有具體決定，只是一紙承諾。」

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在為期兩天的峰會開幕致辭中強調「氣候危機嚴重惡化」，需要「一致行動」。

就在歐盟氣候觀測站確認7月是有紀錄以來最熱月份幾個小時後，魯拉在講話中表示：「情況從未如此急迫。」

© 2023 AFP