變異株EG.5發威 WHO:全球新冠新增確診數激增80%

（法新社巴黎11日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，主要來自西太平洋區域，反映新變異株EG.5的威力；但染疫病故人數大幅減半。

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世衛在每周資訊更新中表示，自7月10日至本月6日，全球國家合計通報新增近150萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，較前28天的統計數據增加8成；死亡病例則銳減57%至2500例。

世衛雖已於今年5月宣告COVID-19全球衛生緊急狀態解除，但也警告過這隻病毒會繼續流傳及變異，造成染疫、住院和死亡人數偶爾大增。

世衛今天提醒，通報的數據並未反映真實的確診和病歿人數，一部分是因為各國檢測和追蹤病例的數量比疫情較前期少了許多。

世衛指出，近一個月的新增確診病例許多來自西太平洋區域，當地染疫人數暴增137%。此外，北半球有幾個國家近幾周也出現夏季病例攀增，包括在美國、英國、法國和日本。

專家曾暗示，夏季聚會和旅遊機會增多，加上人們對COVID-19病毒的免疫力下降，同時出現新的亞型變異株EG.5，都可能使得確診人數回升。

世衛9日才鑒於EG.5流行情況穩定升溫，而將其列為「需留意變異株」。根據世衛說法，EG.5病例佔全球通報新增確診數的比率，已由6月中旬的7.6%上升至7月中旬的逾17%。

EG.5被認為源自XBB變異株，且似乎比其他流通的變異株更容易傳染，很可能因為它的棘蛋白有突變。世衛表示，EG.5已表現出能躲避免疫反應的能力。

但世衛將EG.5的威脅程度與最近其他幾隻Omicron亞型變異病毒株相比，指出沒有跡象顯示它會引發更嚴重癥狀，因此對全球公共衛生僅構成「低度」風險。

© 2023 AFP