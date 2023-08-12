美投資12億美元興建兩座設施 要從大氣中清除碳

（法新社華盛頓11日電） 美國政府今天宣布，將支出12億美元興建兩座開創性設施，從大氣中清除碳。為了對抗全球暖化，美國在這項仍在發展階段的技術上投入龐大賭注，部分專家對此頗有微詞。 這兩項設施分別位在德州和路易斯安那州，目標是每年各自清除100萬噸二氧化碳，相當於44萬5000輛燃油車全年的排放量。

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美國能源部在聲明中表示，這是「全球透過工程技術移除碳的作為上歷來最大筆投資」。

能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）在聲明中說：「單是削減我們的碳排放量，扭轉不了氣候變遷日益嚴重的影響…我們也必須除掉已經釋放到大氣中的二氧化碳。」

「直接空氣捕捉」（Direct Air Capture）是「碳移除」（Carbon Dioxide Removal）的技術之一，是從大氣中捕捉二氧化碳。二氧化碳是助長氣候變遷和極端氣候的因素之一。

能源部表示，這兩項設施分別從大氣中移除的二氧化碳，將比現行最大的碳捕捉基地多250倍。

聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）認為，直接從大氣中捕捉二氧化碳，是對抗全球暖化的必要方法之一。

但這項領域仍遠非主流，根據國際能源總署（International Energy Agency）資料，目前全球只有27座運作中的碳捕捉基地；不過也有至少130座基地正在開發中。

有些專家擔心這項技術會成為人類繼續排放溫室氣體的藉口，而不是加速改用乾淨能源。

史丹佛大學（Stanford University）教授賈可布森（Mark Jacobson）告訴法新社，直接從大氣中捕捉碳「需要大量電力從大氣中分離二氧化碳，再壓縮到輸送管里」。

他指出，「即便在最佳情況下，也就是使用再生能源電力，但如此一來，再生能源電力就無法在電網上取代煤炭或天然氣等化石燃料的電力來源」，因此這種技術只不過是個「花招」，「只會拖延我們解決氣候問題的時間」。

© 2023 AFP