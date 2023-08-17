豬腎移植腦死患者成功運作30多天 器捐不足困境重大進展

（法新社華盛頓16日電） 美國紐約大學朗格尼移植研究中心的團隊，日前將基因改造的豬腎移植腦死患者體內進行研究。團隊今天表示，移植的豬腎成功運作32天創下紀錄，而且功能仍然良好。這對解決器官捐贈供不應求可謂重大進展。

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美國有超過10萬3000人等待器官捐贈，其中8萬8000人需要腎臟。推動跨物種器官移植的研究日益增多，這項最新實驗只是其一，利用捐贈供科研的人體來測試相關技術。

紐約大學朗格尼移植研究所（New York University Langone Transplant Institute）所長蒙哥馬利（Robert Montgomery）告訴媒體：「我們的基改豬腎在人體中已存活並運作超過1個月。」

「我認為當下這是一個引人注目的故事，我覺得這應能為在活人身上進行一些初步研究提供進一步的保障。」

蒙哥馬利2021年9月曾對人體進行首例基改豬腎移植，同年11月又執行類似手術。此後雖也有一些其它案例，但所有實驗都進行兩到三天。

先前的移植所涉身體部位有多達10處經過基因改造，但最新的移植僅有1處基改，即涉及所謂「高急性排斥反應」（hyperacute rejection）基因；高急性排斥會在動物器官與人體循環系統連接後的幾分鐘內發生，以致出現壞死性血管炎，移植物功能喪失。

人體內的抗體會將一種名為α-gal的生物分子當作主要目標，藉由「消除」與這種生物分子有關的基因，紐約大學朗格尼團隊就能阻止急性排斥反應。

蒙哥馬利說：「我們現在收集更多證據表明，至少就腎臟而言，只要消除引發高急性排斥反應的基因，再配合準許臨床使用的免疫抑制藥物，確有可能成功掌握異種器官移植人體的最佳效果，且有可能維持長期性。」

研究人員還將豬的胸腺（位於頸部周圍，負責培養免疫系統的初級淋巴器官）嵌入腎臟外層。

紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）的葛利斯默（Adam Griesemer）補充說明，稱這種作法可讓宿主體內的免疫細胞學會將豬的細胞識別成自己的細胞，防止延後出現的排斥反應。

接受移植患者的2個腎都已切除，然後移植1個豬腎，新腎臟立即開始產生尿液。

監測顯示，血清肌酸酐（一種廢棄物）的水準處於最佳狀態，並沒有排斥反應出現的證據。

最重要的是自移植以來，尚未檢測到可能引發器官衰竭的豬巨細胞病毒，研究小組計畫再持續監測1個月。

馬里蘭大學醫學院（University of Maryland Medical School）的外科醫生，2022年1月執行首例豬器官移植到活人病患，當時移植的是豬心。

目前異體移植主要聚焦於豬只器官，因為它被認為是人類的理想供體，器官大小近似、生長速度快、每胎產子數多，而且更因被供作食材而飼養。

© 2023 AFP