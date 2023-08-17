WHO首屆傳統醫學峰會 印度甘地那加市登場

（法新社新德里17日電） 世界衛生組織（WHO）今天在印度舉辦首屆傳統醫學峰會，警告唯有經過科學實證，基於天然產品的治療方法才能成為有效的替代性醫療方式。

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世衛表示，傳統藥物是「全球數以百萬計民眾的首選」，此次會談讓決策者和學者們共聚一堂，以支持「推動政治承諾和基於實證的行動」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會前發布的聲明指出，傳統醫學有望擴大醫療保健服務可近性，但唯有「基於最新科學實證確認適當、有效，以及最重要的安全」的療法才具有價值。

為期2天的世衛傳統醫學全球峰會（Traditional Medicine Global Summit）與20國集團（G20）衛生部長會議同時在印度甘地那加市（Gandhinagar）舉行。

世衛研究部主任利德爾（John Reeder）在聲明中表示：「發展傳統醫學的科學知識，應該遵循和其他健康領域同樣嚴格的標準…這可能需要對原有方法論進行新的思考，才能找出應付這些更全面、更合乎實際情況的方法，並提供足夠確鑿且有力的證據，以提出政策建議。」

世衛組織表示：「天然不一定就意味着安全，數個世紀的使用也無法為療效掛保證；因此，必須採用科學的方法和流程，才能提供所需的嚴謹證據。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計將透過透過預錄影片為這場峰會揭幕。他過去曾一再宣揚瑜伽對健康的益處，大讚瑜伽是舒緩壓力甚至仇恨的萬靈丹。

繼世衛去年在印度古茶拉底省（Gujarat）為傳統醫學中心（Global Centre for Traditional Medicine）揭幕後，傳統醫學峰會未來將列入世衛每年度例行舉辦的活動。

© 2023 AFP