美國批准孕婦疫苗 預防嬰幼兒染RSV併發重症

（法新社華盛頓21日電） 美國今天成為全球首個批准孕婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗的國家，這款疫苗可在新生兒出生後6個月內，降低感染RSV病毒後併發重症的風險。

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美國食品暨藥物管理局（FDA）在聲明中指出，這款由美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）研發的疫苗先前已獲准用於年長者，如今再擴大適用於懷孕32周至36周的孕婦，接種1劑即可為出生6個月內的嬰兒提供保護力。

這是美國近期批准一系列呼吸道融合病毒藥物中最新的一種，根據官方統計，美國每年有數以萬計的嬰幼兒及年長者因感染此病毒而住院。

各國研究團隊自1960年代以來，一直致力開發呼吸道融合病毒疫苗，多虧10年前在科學技術上有所突破，如今才有大量疫苗得以問世。

FDA生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）表示：「呼吸道融合病毒是孩童常見疾病之一，其中嬰幼兒是染病併發重症風險最高的族群，恐為此住院治療…此次批准為醫事人員及孕婦提供了一個能保護嬰幼兒免受這種恐危及生命的疾病影響的選項。」

這款疫苗在美國FDA此次批准前，曾針對約7000名孕婦進行臨床試驗。結果顯示，這款輝瑞的疫苗Abrysvo能讓0至3個月嬰兒及0至6個月嬰兒感染呼吸道融合病毒後併發重症的風險，分別降低82%及69%。

孕婦受試者在接種這款疫苗後出現的常見副作用包括注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛及噁心；接種疫苗的孕婦受試者當中，約有1.8%患有俗稱「妊娠高血壓」的子癲前症，相較之下，安慰劑組的比例約1.4%。

這款疫苗獲FDA批准後，還須取得美國疾病管制暨預防中心（CDC）的接種許可，CDC將對最佳接種方式提出建議，因此目前還不清楚美國的孕婦是否有望在今年秋冬的呼吸道融合病毒流行期之前接種疫苗。

© 2023 AFP