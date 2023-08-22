英醫療系統與連鎖超市合作 內衣褲將附癌症資訊標籤

（法新社倫敦21日電） 英國連鎖超市「莫里森」（Morrisons）今天表示，將與國民保健署合作，在賣場內販售的內衣褲上，附上與乳癌、睾丸癌初期警訊相關的注意事項標籤。

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由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情累積下來的負載、醫師多次罷工、難以留住員工的長期問題等，英國民眾排隊等候國民保健署（National Health Service）提供醫療協助的時間創下歷史新高。

莫里森超市會先在Nutmeg服裝系列的平口褲上附上注意事項標籤，接下來數月再於女性內衣上採取相同措施。

有關癌症初期癥狀的國民保健署指南將隨QR code（二維條碼）附上，包括乳房外觀和形狀變化，以及睾丸無痛腫脹等，消費者可藉此連結到國民保健署網站，取得更詳細的資訊。

英格蘭國民保健署國家癌症部門主任巴默（Cally Palmer）說：「這是國民保健署首次與全國性超市合作，將攸關健康的訊息附在衣物上，希望鼓勵更多人了解自己的身體，好讓他們注意到可能是癌症初期癥狀的新冒出來或無法解釋的變化。」

巴默說，癌症的整體存活率達到歷史新高，但愈早發現疾病，成功治療的機率就愈高。

英國政府上周表示，英格蘭的癌症治療目標將從10月開始簡化，目標是更快地診斷並治療患者的癌症。新策略的目標是讓75%的病患在罹癌初期就被診斷出來。

一些與癌症相關的慈善機構對於新措施樂觀其成；但也有一些機構警告，仍需要採取其他措施來解決國內「目前災難性的癌症數據」。

#CatchUpWithCancer運動共同發起人、腫瘤學家普萊斯（Pat Price）表示，目標應訂在95%，而非75%。

瑞典健康經濟研究所（Swedish Institute for Health Economics）上月公開的研究發現，英國癌症病患存活率低於歐洲其他國家。

英國皇家放射科醫師學院（Royal College of Radiologists）院長狄克森（Jeanette Dickson）今年6月曾說，全國各地都感受到醫師人力不足帶來的影響，這也有礙國民保健署及時診斷和治療癌症的能力。

© 2023 AFP