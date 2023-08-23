挑戰登陸月球南極 印度太空計畫做好準備

（法新社印度班加羅爾22日電） 印度今天為最新一次登月嘗試做好準備，若成功在月球南極附近着陸，成就將超越全球任何一個太空計畫，寫下歷史新頁。

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「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）預計將於印度當地時間22日晚間6時（格林威治時間12時30分）過後不久，在鮮少探索的月球南極附近登陸，若成功，對任何太空計畫來說都將是世界第一的壯舉。

印度上一次於2019年的登月計畫以失敗收場，這回最新任務登場的前幾天，俄羅斯近50年來第一場月球任務原本同樣計畫在月球南極附近登陸，卻在接近目標時墜毀。

前印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）表示，太空船登陸艇傳回來的最新照片都在在顯示，這趟行程的最後階段將會成功。

席萬昨天向法新社表示：「這多少鼓勵了我們，讓我們有信心能毫無問題的達成登陸任務。」

4年前的登月任務中，印度科學家在登陸器預計着陸前不久與其失去聯繫。席萬補充表示，印度太空研究組織已從失敗中汲取教訓並做出修正。

他說：「月球飛船3號將更加堅固。我們有信心，預料一切都會順利進行。」

© 2023 AFP