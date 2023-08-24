法國夏末熱浪襲擊 高溫刷新曆年紀錄

（法新社巴黎23日電） 法國今夏持續受到熱浪襲擊，氣象局表示，法國氣溫昨天創下有紀錄以來歷年夏末的最高紀錄。

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法國氣象局今天宣布，全國24小時內的平均氣溫達到攝氏26.9度，預計8月的高溫將在本周後半段達到顛峰。

氣象部門補充說，自1947年以來，夏末從未出現如此連續的高溫。 報導說，21日的氣溫已突破2012年創下的攝氏26.6度紀錄。

法國本土的96個省分中，今天約有19個省分處於高溫紅色警戒，另有37個省分處於較低的橙色警戒。

法國氣象局表示：「法國南部2/3的地區正經歷持續且強勁的熱浪。」

當局補充說，包括隆河河谷（Rhone valley）、與西班牙接壤的奧克西塔尼大區（Occitanie）以及波爾多（Bordeaux）周圍的阿基坦大區（Aquitaine）等南部區域的最高氣溫，可能達到攝氏42度。 法國氣象局補充說，明天南部大部分地區的氣溫將接近或達到攝氏40度，甚至最低氣溫也將超過攝氏20度。 雖然法國南方首當其衝地受到熱浪影響，但北方並沒有完全擺脫與天氣有關的困境。

法國氣象局表示，從今天零時開始，除布列塔尼（Brittany）以外的西北部分地區進入橙色警戒，理由不是因為高溫，而是因為有可能出現的強風、冰雹和大雨，以及時速達到100公里的陣風。

© 2023 AFP