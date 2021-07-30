科技業巨擘財報亮麗 樂觀前景不隨解封改變

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（法新社舊金山30日電） 美國科技業巨擘如臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等本周都發布上季獲利龐大，顯示這些企業在COVID-19疫情期間居家令生活型態下稱霸的態勢，在後疫情時代還會繼續擴張。

臉書、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet等業界領頭羊，在關鍵經濟產業的優勢地位越來越強，引發反托拉斯監管當局加強審視。儘管如此，它們仍全都發布營收成長。

亞馬遜29日公布，第二季獲利較去年同期大增48%，達78億美元；而華爾街分析師原本預測值甚至更高。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間，消費者紛紛轉到亞馬遜等網購平台採購各式各樣日用品；此外，亞馬遜的雲端運算業務也因協助企業和個人用戶保持連線而成長。

在亞馬遜之前，其他主要科技企業也已發布連串亮麗財報。這樣的成績不只受惠於連番防疫封鎖措施，逐漸解封也帶來助益。

蘋果本周稍早公布，剛結束的一季獲利幾乎倍增，因消費者支出改善，加上防疫限令鬆綁使得「樂觀氣氛增強」。蘋果不僅iPhone智慧手機營收大增50%，數位支付、音樂、串流電視和遊戲等服務業績也成長。

臉書在最近結束的一季獲利翻倍，歸功於數位廣告收入大增。Alphabet公布的上季獲利更幾乎翻3倍，拜谷歌的搜尋引擎廣告和YouTube影音平台帶來大量收入，後者營收便由去年同期的38億美元暴增至破70億美元。

Futurum Research的分析師指出，數位廣告、雲端運算、遊戲及智慧手機和電子商務使用率大增，促使科技企業營收強勁成長，「科技業力道顯然不受疫情約制」。

Techsponential的分析師格林加特（AviGreengart）也告訴法新社，混合式工作型態、線上娛樂和網購如今已是生活日常，「這些包羅萬象的趨勢因為疫情加速發展，但現在已經回不去了。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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