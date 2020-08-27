特朗普大撒幣支持人工智能和量子計算機

美國特朗普政府預計在未來5年斥資6.25億美元，支持人工智能（AI）和量子計算研究中心，以使其保持技術領先地位。

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美國能源部周三8.26宣布了這項投資計畫。有消息說，這筆資金加上私人領域和學術部門的3.4億美元投資，未來5年投入上述領域的規模接近10億美元。這些資金將能創建12個新的研發中心。

美國國家科學基金會（National Science Foundation）主任潘賈納森（Sethuraman Panchanathan）指出，之前美國已經向人工智能和機器學習研究領域，每年投資5億美元。

今年1月，谷歌量子計算項目主管納文（Hartmut Neven）警告說，中國可能將“大量資源”注入這項“對許多行業的未來至關重要”的技術中。

此前的兩個月，谷歌宣布已經使用一種能夠在三分鐘內完成傳統計算一萬年才能完成的處理器，進行了“量子至上”實驗。

同時，另一個在量子競賽中領先的重量級企業IBM計畫向其研究和開發人員提供功能與谷歌相當的53量子位元的量子機器。

此外，美國工業設備供應商霍尼韋爾（Honeywell）集團在三月宣布，將很快推出“世界上最強大的量子計算機”。