美國撤銷對弗吉尼亞大學中國訪問學者涉竊商業機密的起訴

在弗吉尼亞大學承認該校中國訪問學者胡海舟（Haizhou Hu，音譯）有權限訪問一些資料後，美國檢方突然撤銷了對他的刑事指控。上個月，胡海舟因涉嫌從導師那裡竊取商業機密被捕。

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《華爾街日報》說，弗吉尼亞大學承認胡海舟獲得了訪問部分資料的授權。在周日提交的一份動議中，弗吉尼亞州夏洛茨維爾的美國聯邦檢察官辦公室要求法院駁回對胡海舟的起訴。美國聯邦調查局此前提交的一份書面證詞稱，胡海舟在北京航空航天大學下屬一家軍方資助的實驗室工作，研究的領域是水下機器人。檢方指控他竊取弗吉尼亞大學導師董海波（Dong Haibo，音譯）開發了20年的專有軟件代碼。這位導師負責一個與其他學校合作開展的項目，該項目由美國海軍研究實驗室（Office of Naval Research）資助。

此一消息傳出後，中國媒體例如鳳凰網等即刻表示，對於近期採取一系列行動針對中國在美研究人員的美國司法部來說，這起案件顯得十分尷尬。

8月25日，胡海周在登上飛往中國青島的航班前，在芝加哥奧黑爾國際機場遭美國海關官員問話。三天後，美國司法部正式對胡海周提起刑事訴訟。

胡海舟的美國導師董海波教授之前向《華爾街日報》表示，他認為胡海舟不當獲取了他研發的代碼，這是不道德也不恰當的行為。而且胡“不告而別”亦相當可疑。

胡海舟的律師則辯解稱，當事人是使用弗吉尼亞大學提供的登陸信息，他電腦里的所有文件都經過了授權。根據美國相關法律，如若想證明胡海周“竊取了商業機密”，檢方需要證明其有過“未經授權或越權獲取信息”的行為；以及所有者為防止信息泄露，對信息進行了安全保護。

此外，弗吉尼亞大學一名代表本周二告訴《華爾街日報》，校方已經證實，胡海周訪問學校計算機系統的一個權限內容，“並不構成違法行為”，但學校仍將繼續對其數據訪問和權限標準進行審查。

美國檢方也認為，弗吉尼亞大學並沒有採取足夠的安全保密措施，無法證明胡海舟無權獲取相關文件，這與司法部之前對他的指控不符。因此撤銷起訴。

今年夏天，美國聯邦調查局曾對數十名中國研究人員進行了盤問，並逮捕了至少六人，並且大多數逮捕行動發生在機場。據悉，胡海舟現在已經返回中國。