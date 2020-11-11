巴西政府支持美國“清潔網絡”計畫 業界卻不願剔除華為

巴西政府周二表示支持美國的“清潔網絡”提議。該提議旨在建立一個全球數字聯盟，將華盛頓認為的、受中國政府操縱的技術排除在外。

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路透社報道稱，巴西政府是在美國國務院經濟發展與能源環境次卿柯拉克到訪期間做出表態的。柯拉克建議巴西不要從中國華為公司購買5G電信網絡設備，他稱華為是“中國實施全球監視的骨幹”。

華為一再否認自家設備構成安全風險，並稱其遵守巴西的法律，可以進行當局認為必要的測試和澄清。

柯拉克會見巴西外交部官員後，美巴兩國發表聯合聲明說：“巴西支持美國提出的‘清潔網絡’提議中所包含的各項原則。”

聲明稱該提議“旨在在5G和其他新技術的背景下，促進一個與民主價值觀和基本自由相兼容的安全、透明的環境”。

美國國務卿蓬佩奧周二在華盛頓表示，已經有近50個國家、170家電信公司和許多世界領先公司簽署了提議。

“包括北約30個成員國中的27個，經合組織37個成員國中的31個，歐盟27個成員國中的26個，以及三海倡議計畫Three Seas的12個參與國中的11個”，蓬佩奧如是說。

美國政府已經向巴西電信公司提供資金，鼓勵他們從諾基亞和愛立信等西方供應商採購產品，而不是從華為採購。

在明年拍賣5G頻譜特許權之前，巴西四大電信運營商已經在測試華為的設備，並表示不願剔除任何可能的供應商。

業內消息人士對路透表示，這四家公司沒有出席美國大使館邀請周五在聖保羅與柯拉克的會面，因為該邀請“與自由市場的選擇不符”。