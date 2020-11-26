Covid-19 : 印度使用首批疫苗存在困難

西方藥廠輝瑞Pfizer-BioNtech和Moderna的兩支科研團隊現已宣布成功研發了抗Covid-19病毒疫苗，有效率超過90%。這讓許多國家的政府笑逐顏開，但在印度這個全球疫情嚴重程度排名第二的國家裡卻遭到了冷遇。原因很簡單，這種疫苗不適用於南方國家。

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據本台RFI記者Sébastien Farcis周四（2020年11月26日）發自新德里的報道，輝瑞Pfizer-BioNtech研發的抗Covid-19疫苗有效率高達95%，但在使用前需要保持在零下70度，這在一個類似印度這樣，連保證一條食品冷藏鏈系統都有困難的國度里是不可能的。而Moderna研發的疫苗則需保存在零下20度，這也是困難的，但小兒麻痹症（Polio）的疫苗就已如此。然而，這兩支疫苗的價格又讓印度人難以承受。世衛組織疫苗安全委員會的專家指出，這些疫苗的每支價格數十歐元，它們的價格要比人們至今為止已使用過的疫苗昂貴很多。

英國團隊在研發更廉價的疫苗

印度在更大程度上依賴英國藥廠Astra-Zénéca與牛津大學研發的疫苗，並已在印度生產了4千萬支。其優點在於可保存於2-8度。對此，世衛組織疫苗安全委員會的專家表示，人們目前所使用的疫苗，除小兒麻痹症疫苗之外，都是保存在2-8度之間，這也是冰箱的正常溫度。這種疫苗將得以在現有的冷藏鏈中使用。尤其重要的是，現有每年存放6億支疫苗的能力。但這些空間都已被一般疫苗佔用，Covid-19疫苗需要新的存放空間。

這種疫苗名為Covishield，每支價格大約4歐元。它應該會在非洲推廣。英國藥廠Astra-Zénéca想要每年生產十億支這樣的疫苗，將可供應印度和全球疫苗免疫聯盟（Gavi）的成員國，包括非洲國家。