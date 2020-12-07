“隼鳥2號”太空探測器將密封艙扔回地球 初步驗出氣體

隼鳥2（Hayabusa-2）探測器將一顆載有小行星樣本的太空密封艙送入地球大氣層，猶如一顆流星降落在澳洲沙漠。2020年12月5日

日本隼鳥2號在太空分離的密封艙已順利降落在澳洲沙漠，被初步驗出氣體。這個探測器6年前離開地球，在小行星“龍宮”上“搞事情”，試圖從撞擊的坑裡採集樣本，為解釋太陽系與地球生命的形成提供線索。之前的報道說，隼鳥2號本尊並未返回地球，它向地球釋放密封艙後，向另一顆星飛去。

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據共同社12月7日電，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）7日宣布，從探測器“隼鳥2號”投到澳大利亞沙漠的密封艙內容器中檢出了氣體。據分析很有可能源自小行星“龍宮”。預計密封艙8日將送達日本，JAXA當天上午將舉行記者會。今後有望推進對小行星岩石的詳細分析。

“龍宮”是包括有機物的“C型”小行星。由於有機物會產生氣體，如果檢出氣體，那麼只要不混入來自地球的物質，就很可能是成功採集了“龍宮”的有機物。

日本宇宙航空研究開發機構JAXA此次在澳大利亞設置了用於確認密封艙內部狀態的設施。把密封艙運進這個設施後，儘快調查了易揮發的氣體的成分。這是第一代“隼鳥”所不曾進行過的新做法。

關於密封艙中的氣體，JAXA稱，“對氣體進行了分析並評估了數據，但還不清楚是否源自‘龍宮’”。不過據分析，由於確認了容器被正確密封，所以很可能裝的是“龍宮”上的相關的物質。

該消息說，日本宇宙航空研究開發機構JAXA在其相模原校區（相模原市）有詳細檢測密封艙內部的專用裝置。在澳洲就地進行簡易檢查後，JAXA將把密封艙空運回日本，運進該校區。為了防止混入地球物質，將通過專用裝置以真空狀態打開容器，取出樣本進行分析。

日本官房長官加藤勝信7日在記者會上表示，“將帶着高度期待關注這一全球首次採集到小行星內部樣本的壯舉”

12月5日下午2點半左右，太空探測器隼鳥2，在太空中分離並向地球釋放了一個裝有樣本的密封艙。歷時6年、飛行距離大約52億公里的探測之旅進入最終階段。從小行星“龍宮”採集樣本並帶回地球的“取樣返回”任務如果成功，將是在第一代隼鳥之後的又一壯舉，通過分析也有可能進一步揭示太陽系的起源。