Covid-19 : 美國啟動疫苗分發後勤工作

美國是全球第六個批准輝瑞制藥廠和德國生物科技公司聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗的國家，也是目前批准接種這一疫苗人口最多的國家。

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繼美國食品藥品管理局（FDA）之後，美國傳染病中心也已批准了由美國輝瑞制藥廠（Pfizer）和德國生物科技公司BioNTech聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗。美國是繼英國ˎ 加拿大ˎ 貝林ˎ 沙特和墨西哥之後，全球已批准這一疫苗的六國中，人口最多的一個國家。

在美國，一場大規模的疫苗接種行動現已拉開序幕，而歐洲藥品管理局（EMA）則計畫在2020年十二月底前對由美德兩國聯合研發的這一疫苗做表態。

綜合本台RFI記者Loubna.A星期天（2020年12月13日）發自紐約的報道，美國正要開展一場前所未有的大規模疫苗接種行動。首批三百萬支疫苗按計畫周日早上從輝瑞制藥廠位於密歇根州（Michigan）和威斯康辛州（ Wisconsin）的兩座工廠運出。首先使用特殊的載重卡車，然後由貨運飛機裝載，送往全美各地。預計150座醫院和中心將於周一收到疫苗，另有450個機構則將在周二運抵。

美國的“曲率極速”行動

這一行動需要大規模的後勤保障工作，因為時間緊迫，而且，美國地跨多個時區。另有至關重要的一點是，這種疫苗需要保持在-70度。疫苗的運輸委託給了聯邦快遞公司（Fedex）和聯合包裹服務公司（UPS）這兩家私營運輸公司。而美國軍方則是做好了準備，在需要時提供幫助，比如：公路狀況或氣候條件造成運輸困難。所有的運輸車輛都有裝備了全球定位（GPS），以便實時了解運輸的進度，預防可能出現的麻煩。

比利時生產的輝瑞疫苗在美國芝加哥O'Hare 機場卸載 攝於 2020年12月2日 Déchargement des vaccins Pfizer de production belge à l'aéroport O'Hare de Chicago, 2 décembre 2020 © Wayne Slezak United Airlines/AFP 法新社

這一被定名為“曲率極速”行動（Warp Speed）的任務就是要研製和分發抗Covid-19病毒的疫苗。負責行動的一名美國將軍昨天肯定地表示，萬事俱備，100%勝利在望。