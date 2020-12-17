Covid-19:美國批准澳洲研發的自檢試劑

美國的Covid-19疫情危及，當局本周緊急批准使用澳大利亞Ellume公司研發的一種自檢試劑。

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Covid-19病毒疫情在美國已造成超過30萬人死亡，但美國的化驗室依然無法對患者開展病理追蹤。在此背景下，美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急批准讓澳大利亞Ellume公司研發的一種自我檢測試劑投入市場，而且購買時無需出示醫生的處方。

據本台RFI記者Grégory PLESSE周四（2020年12月17日）發自悉尼（Sydney）的報道，在不到20分種的時間裡就能獲得自我測試的結果，確定是否已遭病毒感染。這是試劑製造方ˎ 澳大利亞Ellume公司的一個承諾。澳大利亞研製的這種自檢試劑在美國藥店裡的價格大約每個30美元。這也是美國市場上首批無需處方即可購得的檢測Covid-19病毒的試劑。

美國市場對Covid-19試劑需求龐大

想要讓等待接種疫苗的國人儘快做檢測的美國當局在經過試用後得出結論，這種自檢試劑的有效率大約為96%。澳大利亞Ellume公司宣稱，到2020年12月底前，每天將有10萬個這種自檢試劑投入美國市場。到2021年三月底之前，則將向美國共交付2000萬個此類自檢試劑。此外，該公司承諾，未來將成倍擴大這種試劑的生產，以滿足美國市場的需求。

存檔圖片：澳大利亞Ellume公司研發的Covid-19病毒自檢試劑 Image d'archive: Test automatique rapide du fabricant Ellume © ELLUME

美國社會對Covid-19試劑迫切期待

華盛頓當局希望這一自檢試劑可以緩和美國化驗室當前因大量Covid-19感染者所造成的巨大壓力。此外，想要讓外國留學生儘快返校的美國高等教育機構對此試劑也十分感興趣；還有想要讓觀眾得以早日重返運動場觀賽的體育界也是如此。