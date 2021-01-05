台積電同意赴日設封測廠成美日連手制中建構半導體科技新防線要角

日本政府力邀全球最大半導體晶圓代工公司「台灣集成電路製造公司」(台積電)前往日本設廠獲得重大突破。為分散美中貿易科技戰，和南海地緣緊張升高等帶來的風險，在日本官方力邀之下，台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。台積電已成為美日連手制中，建構半導體科技新防線的要角。

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台積電與日方的合作案，預料將會在近期簽定合作備忘錄並對外宣布，雙方將各出資一半，這也將是台積電在海外設立的第一座封測廠。

據了解，在美國以國家安全為理由希望台積電赴美設廠後，日本經濟產業省擔心將弱化日本在全球半導體的地位，也立刻提出邀請台積電前往日本設立晶圓廠的計畫。

日本經濟產業省甚至邀請日本半導體設備及材料商共同參與，在去年四月中旬與台積電簽訂合資設立「日本先進半導體研發中心」(JASRC)協議，並編列1900億日圓經費，分年補助參與這項計畫的公司。

台積電後來考慮，日本雖然在半導體設備暨材料技術具有優勢，但晶圓製造端，欠缺完整供應鏈，而且會分散台積電在先進製程的研發資源，最後決定放棄在日本設立晶圓廠。

日本爭取不到台積電設晶圓廠後，目標轉向說服台積電到日本設立後段的先進封測廠。經濟產業省的考慮是，中國大陸將台灣列入其南海主權管轄的九段線範圍內，隨着美中貿易戰開打，美國升高以科技全力壓制中國，中國為了維持主權，戰機不斷擾台，台海緊張情勢也升高。

而台灣在晶圓代工及後段封測，市佔率都居全球之冠，日本政府擔心，萬一台海發生衝突，全球芯片將立刻斷鏈，包括蘋果、高通、輝達、賽靈思等美國半導體廠，大部分都委託台積電生產，如果沒有台積電技術，全球半導體企業將無法生產產品；萬一台積電工廠落入中國大陸手裡，美國及同盟國的整個半導體供應鏈恐怕會崩壞。

之前台積電選定在美國亞利桑那州設廠，固然可分散台海一旦發生衝突，先端芯片的取得來源，不過所有芯片還是得透過後段封裝才能用在各項系統和產品，而台灣在全球委外封測佔比也超過五成，全球第一。因此，日本政府近半年來轉而積極爭取台積電前往日本設立先進封測廠，終於成真。