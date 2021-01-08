中國疫苗在巴西 總統與州長態度不一

Covid-19疫情已在巴西造成20萬人死亡，聖保羅州長現在期盼中國疫苗創造奇蹟，而巴西總統在把希望寄託於一種英國疫苗。

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Covid-19病毒已在巴西造成20萬人病亡。巴西已於周四（2021年1月7日）越過了這一極具象徵性的死亡人數大關。此外，巴西全國有近800萬人確診。在此危急關頭，聖保羅州地方當局表示，其合作夥伴Sinovac中國科興研發的疫苗有效率至少達78%。疫苗接種行動將在一月底之前啟動。不過，巴西總統對中國疫苗持保留態度。

聖保羅州長大讚中國疫苗

據本台RFI記者Martin.B周五（2021年1月8日）發自聖保羅的消息，在經過數周的等待與遲疑後，聖保羅州長Joao Doria宣布，中國科興公司研發的疫苗有效率達78%,尤其是對重症患者的有效率達100%。臨床測試結果取得全滿成功。為此，聖保羅州長宣布，他為這一歷史性的時刻感到驕傲，這是聖保羅的疫苗，這是巴西的疫苗。

法廣存檔圖片：中國科興生物研發的疫苗 攝於2020年9月24日 北京 Image d'archive RFI: Photo montrant des seringues du vaccin contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire chinois Sinovac, à Pékin, le 24 septembre 2020. Le traitement a été testé au Brésil. AP - Ng Han Guan

巴西目前在世界上是繼美國之後，染疫死亡人數第二多的國家，染疫確診人數則在全球排位第三，繼美國和印度之後。然而，其疫苗接種計畫則拖延了。聖保羅現在準備使用緊急程序，讓藥品監管部門認證這種疫苗。

巴西總統不重視中國疫苗

面對中國科興生物研發的這種疫苗，巴西總統Jair Bolsonaro與聖保羅州州長Joao Doria的態度相異。就現已訂購了一億支中國疫苗，巴西總統此前於2020年12月19日曾表示，疫苗熱站不住腳。

法廣存檔圖片：英國牛津大學與阿斯利康製藥公司研發的疫苗 Image d'archive RFI: vaccin AstraZeneca / Oxford © JOEL SAGET AFP/Archivos 法新社

巴西總統把希望寄託於英國牛津大學（Oxford）與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）聯合研發的一種抗Covid-19病毒疫苗。