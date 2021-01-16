因應批評，即時通訊軟件Whatsapp延後執行新的使用規則

加密即時通訊軟件WhatsApp15日宣布將原定2月8日起生效的使用新規延遲3個月執行，希望能藉此平息用戶連日來對使用新規可能擴大與社交媒體臉書分享用戶數據的不滿。

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到目前為止，即時通訊軟件因其對信息傳遞加密而獲得廣大用戶。

但軟件的運營集團上周要求其近20億用戶在2月8日以前同意接受新的使用規則，否則將無法繼續使用該平台。這項措施引發眾多用戶不滿，擔心新的使用規則等同於擴大該平台與社交媒體臉書分享用戶數據。於2014年被臉書收購。

公司15日在一則公報中宣布，將原定2月8日其執行的新的使用規則延後3個月執行，以便用戶有時間了解並接受其中內容。新規則將在5月15日起才會生效執行。

該公報特別解釋指出，新的使用規則並不會擴大於臉書分享數據的功能，其目的首先是幫助企業更好地通過該平台與用戶溝通。公報認為，圍繞新的使用規則有一些混亂和曲解。該平台用戶間的資訊接收仍將繼續全程加密。無論臉書，還是WhatsApp都無法看到平台上傳送的資訊。

顯然是希望為商家在這個平台上直接銷售產品提供更多便利。

用戶對WhatsApp平台個人數據安全性的擔心有可能正產生經濟效應。其它加密即時通訊軟件，如Signal或 Telegram，近日均下載量大增。Telegram13日曾宣布，該平台在72小時內就新增2500多萬活躍用戶，實際用戶總數已超過5億。

另外，土耳其監管市場競爭事務的部門11日宣布對WhatsApp和臉書展開調查，要求他們停止執行新的使用規則。

意大利的個人資訊保護部門14日也表示，WhatsApp並未明確告知用戶新規則都有哪些具體改動。

許多國家的市場監管機制都認為，臉書通過收購行動將多家企業併入版圖不利於市場競爭。

美國多家部門也在去年12月，要求司法當局強迫臉書割捨即時圖片分享平台Instagram和即時通訊平台WhatsApp.