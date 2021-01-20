南非：第一個啟用5G的非洲國家

法廣存檔圖片：中國華為在南非的盟友是當地運營商Rain。 Image d'archive RFI: en Afrique du Sud, le Chinois Huawei s’est allié avec l’opérateur local Rain.

南非現已是非洲大陸第一個讓5G成為現實的國家，儘管使用者目前寥寥無幾。中國華為在此也有一席之地。

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就5G科技在非洲大陸的發展，本台RFI法文網周三（2021年1月20日）刊出記者Claire Bargelès的一篇採訪報導，標題為«南非：首個讓5G成為現實的非洲國家» （L'Afrique du Sud, premier pays africain où la 5G est une réalité），在此予以着重介紹。

數周以來，人們在議論着，5G時代今年逐步登陸非洲，而南非則已經捷足先登。多家運營商在去年就已推出5G, 中國華為（Huawei）在此沒有遭遇抵制。華為在南非與當地電訊運營商Rain結盟。

5G手機已進入市場

在南非約翰內斯堡Fordsburg福特斯堡跳蚤市場附近的一家手機店裡，櫃架上擺着幾部5G手機。Rezwan站在櫃檯後面，看到越來越多的顧客對5G手機感興趣。Rezwan在採訪中證實，5G手機確實已經進入市場。他認為，詢問者主要是一些懂科技的人；5G正在發展之中，不過還需要一些時間，總之，這是未來。

5G使用受區域限制

5G網絡目前只是被部署在一些大城市裡的部分區域，使用者寥寥無幾。如果說這種科技上網速度快，但其應用依然有限。電信業分析人士指出，

目前暫時與所謂的引領第四次工業革命和物聯網還相差甚遠。他認為，這種技術和市場都還不成熟。目前在南非，5G的主要好處就是上網速度快。

法廣存檔圖片：5G Image d'archive RFI: 5G © Lionel BONAVENTURE AFP/File 法新社

南非流傳5G陰謀論

受一種與5G有關的陰謀論影響，南非東部的一個5G基站在本月初遭人焚毀。南非獨立通信當局（ICASA）的發言人對此現象感到不安。他譴責這種把5G發展與Covid-19病毒蔓延相聯繫的陰謀論。南非計畫在3月底組織新的5G許可證拍賣，以便讓運營商更好地發展他們的基礎設施。