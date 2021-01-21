Covid-19 : 尼日利亞有意本土生產疫苗

非洲人口第一大國尼日利亞的Covid-19疫情不算嚴重，但阿布賈當局剛剛宣布打算在本土生產疫苗，以防萬一。

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尼日利亞是非洲人口最多的國家，當地的Covid-19疫情不算嚴重，不過阿布賈擔心病毒傳播加速。如同大多數非洲國家那樣，尼日利亞尚未開始為國人接種疫苗，但當局現已宣布，有意在本土生產疫苗。

本台RFI法文網周五（2021年1月21日）刊文介紹說，尼日利亞打算在兩年內給1億4千萬人接種疫苗，占其人口總數70%。尼日利亞衛生部在一份聲明中表示，這一極具雄心的疫苗接種計畫應該是在三月份，收到了首批1千萬支疫苗之後啟動。相關消息即沒有提到這批疫苗的生產廠家，也沒有透露將由哪個組織提供資金。非洲聯盟（UA）將在未來數月訂購2億7千萬支疫苗，主要是輝瑞（Pfizer）和阿斯利康（AstratZeneca）的產品，還有就是由世界衛生組織（OMS）和富裕國家一起建立的Covax全球公平獲得疫苗機制。

Le Nigeria veut produire localement des doses de vaccin. 尼日利亞有意本土生產抗Covid-19病毒疫苗 Image d'archive RFI: Une écolière nigériane portant le masque, à Abuja, le 18 janvier 2021. © REUTERS - AFOLABI SOTUNDE 路透社

面對抗Covid-19疫苗供應的不確定性，阿布賈當局打算在其本土生產，避免只是依賴進口。尼日利亞衛生部長表示，現已撥款2 520萬美元用於這一項目，這筆錢能使該國實驗室參與到國際企業。但這名部長沒有透露任何與美國ˎ 英國ˎ 中國或俄羅斯那些已研製出疫苗的機構之間可能接洽活動的細節。

法廣存檔圖片：尼日利亞總統辦公室主任因感染Covid-19病毒死亡， 攝於 2020年4月18日 Image d'archive RFI: Des hommes portant un équipement de protection portent le cercueil du chef de cabinet du président nigérian, Abba Kyari, décédé vendredi après avoir contracté la maladie à coronavirus (Covid-19). Nigeria, le 18 avril 2020. © Nigeria Presidency/Handout via REUTERS 路透社

非洲目前只有北非的摩洛哥將在其境內生產中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。