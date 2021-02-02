竊取美國醫院商業機密，華裔女科學家被判入獄2年半

美國司法部2月1日發表聲明指，現年47歲的俄亥俄州華裔科學家陳莉(音譯)因密謀竊取與外泌體(exosomes)有關的商業秘密，涉及一系列兒科疾病的研究、鑒定和治療被判處30個月的監禁。

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陳莉曾於去年7月30日在美國地方法院的視頻會上認罪。她被指控共謀竊取俄亥俄州哥倫布市全國兒童醫院的科學商業機密，並針對各種兒科疾病的研究、鑒定和治療進行密謀電信詐欺。陳和她的丈夫，50歲的同謀周宇(音譯)，分別在這所醫院的醫學研究實驗室工作了10年（周從2007年到2017年，陳從2008年到2018年）。他們承認共謀從全國兒童醫院竊取至少5項與外泌體研究相關的商業機密。

法庭文件說，陳莉密謀通過製造和出售外泌體“隔離藥盒”來竊取其中的商業機密並獲得利益，也承認在中國成立的公司銷售了這些工具包，然後從中獲利。陳莉還從中國國家外國專家事務管理局及中國國家自然科學基金會獲得了好處，並參與了多個中國的人才計畫項目。

俄亥俄州南區聯邦檢察官德維爾斯（David M. DeVillers）說，“陳和她的丈夫在幾年的時間裡執行了一個計畫，在中國設立企業，竊取美國的研究並從中獲利。陳心甘情願地參與了中國政府竊取美國知識產權的長期努力。她應該在聯邦監獄中度過一段時間。"

美國聯邦調查局（FBI）反間諜部門的助理局長科勒（Alan E. Kohler Jr）說，“一家醫院最重要的使命是幫助人們活得更久、更健康。然而，被告的使命是竊取商業機密，並在中國創建一家公司，利用這些竊取的商業機密賺錢。”他稱，“FBI不會停止對那些為了自己的經濟利益或外國政府的利益而竊取技術的人的識別工作。”

據悉，陳莉同意繳交大約125萬美元，包括50萬股Avalon GloboCare Corp.公司普通股和400股GenExosome Technologies Inc公司的普通股。作為判決的一部分，她被命令支付260萬美元的賠償金。陳莉夫婦2019年7月在加州被捕，他們的案件於2019年8月在哥倫布的聯邦法院出庭時被解封。周宇也已認罪，正在等待宣判。