Perseverance：美國毅力號火星探測器

美國發射的毅力號探測器是七天內第三個飛抵火星的地球人類裝置。毅力號周四要嘗試登陸火星。

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繼阿聯酋與中國的火星任務之後，美國宇航局（NASA）的毅力號探測器（Perseverance）是七天內，第三個飛抵火星的地球人類裝置。毅力號火星探測器預計在周四迎接挑戰，嘗試登陸這顆紅色星球，以期探索這顆星球在過去是否曾經存在生命。

本台RFI法文網周四（2021年2月18日）在科學欄目（Science）刊出記者Simon Rozé發表的一篇最新網文，引述美國宇航局講解員的話語指出，人類把新一代機器探險人送上了這一顆紅色星球。

美國宇航局的毅力號探測器是於2020年7月30日奔向火星的。在歷時7個月的航程，跋涉4億7千萬公里後，臨近終點。現在就差最複雜的一步：登陸。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Sur cette illustration fournie par la NASA, le rover Perseverance effectue sa descente vers la surface de Mars. AP

周四國際標準時間19點54分，這一裝置將開始下降。首先會由於與火星大氣的摩擦而減速，然後展開降落傘。在落地前，還需經過一系列複雜的過程。

全自動操作-恐怖七分鐘

所有的操縱都採用自動模式，地面無法控制。這個過程總共將歷時七分鐘，被休斯敦（Houston）稱之為“恐怖七分鐘”。一旦失敗，25億美元將會在火星上形成一個新坑。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Depuis juillet 2020, la mission Mars 2020 se rend sur Mars, y emmenant le rover Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity. © via REUTERS - NASA 路透社 - 美國宇航局

在火星上收集土壤樣本

一旦登陸成功，毅力號將執行一項雄心勃勃的任務。它將繼續好奇號（Curiosity）的工作。好奇號已確證火星曾經存在液態水。毅力號將收集火星土壤樣本，然後在幾年後，將由其它火星任務運返地球。