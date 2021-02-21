阿斯利康Covid疫苗副作用無礙藥效

法國醫學界自始就了解，在接種了阿斯利康抗Covid-19病毒疫苗後會有疲勞ˎ 噁心ˎ 發燒等不適反應，但這不影響其藥效。

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圍繞阿斯利康（AstraZeneca）抗Covid-19病毒疫苗的副作用，本台RFI法文網周日（2021年2月21日）在科技欄目（Science）刊出記者Sylvie Koffi的長篇採訪報導，介紹法國醫學界自始就知道這一情況，因為，這無礙阿斯利康疫苗的藥效。在此予以着重介紹。

普科醫生Pascal.C在採訪中解釋說，發燒ˎ 噁心ˎ 疲勞或頭疼等都屬於在接種了阿斯利康疫苗後已知的ˎ 會出現的癥狀。法國醫學界知道在接種了阿斯利康疫苗後的不適反應比其它疫苗更強烈，但不嚴重，持續時間大約是48小時，感覺類似感冒；10%到15%的疫苗接種者會出現以上情況。

有序推進接種

對醫護人員的疫苗接種，醫生建議要逐步推進，避免一些部門因不適反應而造成10%或15%的缺員，所以需要有組織的分批接種。阿斯利康疫苗的研發目標旨在避免Covid-19重症，有效率95%。從接種疫苗後的不適反應而言，輝瑞更少。

阿斯利康有效

阿斯利康儘管在接種後會出現不適反應，但依然完全有藥效。醫生形容說，接種阿斯利康疫苗的感覺，如同在限速130公里/小時的高速上行駛135公里/小時，略有危險；但如果不接種疫苗，則如同是在高速上逆向行駛，極其危險。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une dose du vaccin AstraZeneca en préparation avant son injection à Anvers en Belgique le 19 février 2021. AP - Virginia Mayo

疫苗接種提速

阿斯利康疫苗目前只適用於65歲以下的人群。對65歲以上人群接種的研究結果，還不全面。阿斯利康現已運抵法國各大藥房和診所，普科醫生對此感到高興。醫生指出，這種疫苗改變了法國接種行動的規模。