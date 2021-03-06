電影《無依之地》疑在中國撤檔 導演趙婷從驕傲變“辱華”

剛於2月28日在第78屆美國電影電視金球獎，憑藉電影《無依之地》斬獲金球獎最佳導演獎的華裔女導演趙婷近日受到追捧，但同時她又被指涉嫌“辱華”，電影《無依之地》在中國疑被撤檔，引發輿論關注。

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1982年生於北京的趙婷憑藉該部電影成為金球獎78年歷史上第一位奪取最佳導演獎的亞洲女性，也是繼芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）之後第二位奪取金球獎最佳導演的女性。據悉，《無依之地》同時也成為金球獎歷史上第一部摘取劇情類最佳影片獎的女性導演作品。《無依之地》由好萊塢女星弗蘭西斯·麥克多蒙德（Frances McDormand）主演，講述小鎮女性芬恩在經濟大蕭條中失去工作和家庭後，作為開着小貨車的現代游牧民穿越美國西部的故事。這部電影在2020年亮相後，先後奪取了威尼斯國際電影節最佳影片金獅獎以及多倫多國際電影節“人民選擇獎”，是競爭今年奧斯卡金像獎的熱門影片之一。

據了解，影片定於4月23日在中國上映，但上映計畫近日突然傳出變數，有網友發現，在中國網站“豆瓣”上，《無依之地》的電影條目雖在，但中文海報已被撤下，同時中國地區上映的日期也消失不見，新浪微博上也有眾多網友在猜測並轉發“無依之地撤檔”的消息。另據美國知名雜誌《Variety》3月5日報導，《無依之地》在中國電影市場上映前被審查與趙婷2013年接受的一次採訪中的部分內容有關。

2013年，趙婷在接受《電影人》雜誌（Filmmaker）的一次採訪中表示，她早期關注美國“心臟地帶”的題材，是因為她在中國長大，“身處一個到處都是謊言的地方”。該雜誌在今年2月中旬，也就是《無依之地》在中國發行日期公布的前幾天刪除了這部分採訪內容。該刊物沒有回應記者的多次置評請求。除了趙婷過往的言論，她的國籍問題也成了中國網民攻擊爭論的焦點。她在2020年接受澳大利亞媒體採訪時曾表示，“現在我的國家是美國”，也讓外界懷疑她現在是否還持有中國護照。

對此事件，一位失望的豆瓣網友寫道。“今後，好萊塢再也不敢讓中國人拍電影了，也不敢踏足中國題材了。你永遠猜不到雷區在哪裡”。趙婷的下一部影片規模完全不同：漫威的超級英雄電影《永恆族》(Eternals)，該片將成為漫威電影宇宙第四階段的開篇之作。