冰島歡迎持Covid疫苗接種證明旅客

自然風景秀麗的歐洲島國冰島宣布，歡迎所有持歐盟藥品管理局認可Covid-19疫苗接種證明的旅客入境。

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地處北歐的冰島自今年1月20日起就已准許來自申根區（Schengen）的旅客，持Covid-19疫苗接種證明入境。這一措施從今起適用於所有入境旅客，不附帶任何其它形式的檢查。

據本台RFI記者Jérémie Richard周四（2021年3月18日）發自雷克雅末克（Reykjavík）的報導，冰島第二大酒店集團Center Hotels的8座經營場所中目前只有兩處對外開放，入住率還不到10%。但新的措施讓當地酒店業者欣喜。一名主管高興的表示，這真是一個好消息，如同是隧道盡頭的一絲光亮。

法廣存檔圖片：冰島首都雷克雅未克 Image d'archive RFI: Reykjavík, la capitale de l'Islande. © A. Tille

只有獲得歐盟藥品管理局核准使用的四種疫苗接種證明有效。但這就足以吸引美國或英國遊客。冰島旅遊局負責人在採訪中表示，美國市場最重要，之後是英國市場，尤其是在春秋兩季。極度依賴旅遊業的冰島並不指望立刻會有大量遊客湧入。冰島政府發展促進部門的人員表示，這很重要，讓人看到願景，開始做規畫，準備旅行。希望夏季時看到遊客人數增加，但不指望未來幾周出現遊客暴漲。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Vue sur les montagnes depuis Reykjavík. © RFI/Guillaume Munier 法廣

在臨近冰島首都的凱夫拉維克國際機場（Keflavík），當天只有一架來自德國法蘭克福（Francfort）的飛機預計降落。