美國傳喚多家中國電信企業，開始撤銷兩家中企在美經營權

美國聯邦通信委員會（FCC）3月17日表示，已經開始撤銷中國聯通美洲公司和太平洋網絡有限公司及其全資子公司ComNet在美國提供州際和國際通信服務授權的程序。美國商務部當天還通過聲明宣布，已經向多家在美提供信息和通信技術服務的中國公司送達了傳票，以了解它們是否構成國家安全風險。

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美國聯邦通信委員會曾於去年4月發布命令警告說，可能關閉中國聯通美洲公司、太平洋網絡有限公司和中國電信這三家中國國營通信公司在美國的運營。據悉，中國聯通在美國的經營權已經有20年，在美國提供國際通信服務。

美國聯邦通信委員會去年12月開始撤銷中國電信在美國提供通信服務授權的程序，這項授權已經有將近20年的歷史。該部門專員斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，很多中國通信運營商“也擁有在美國國內經營的數據中心，” 聯邦通信委員會目前缺乏 “解決這個潛在國家安全威脅的授權。”

2019年5月，美國聯邦通信委員會一致投票拒絕給予另一家中國國有電信公司，中國移動在美國提供服務的授權，理由是中國政府可能會利用這一授權對美國政府進行間諜活動。

此外，美國商務部長雷蒙多(Gina M. Raimondo)周三通過聲明表示，已向在美國提供電信技術及服務的多家中國公司發出傳票。聲明稱，“發出傳票是為了支持根據第13873號行政命令審查交易的要求。今天採取的行動是調查涉及這些公司的交易是否符合行政命令規定的標準的一個重要步驟。”

雷蒙多寫道，“拜登-哈里斯政府一直明確表示，不受限制地使用不受信任的國際通信系統構成了國家安全風險。北京的行為削弱了我們的技術優勢，威脅到我們的聯盟。”她稱，“我們今天發出傳票，是在收集信息方面邁出的重要一步，這些信息將使我們能夠確定可能採取的行動，以最好地保護美國公司、美國工人的安全和美國的國家安全。我們希望與這些公司合作，完成徹底的審查。”

雷蒙多稱，“可信的信息和通信技術和服務對我們的國家和經濟安全至關重要，仍然是拜登-哈里斯政府的首要任務。政府堅定不移地採取全政府的方式，確保不受信任的公司不能盜用和濫用數據，確保美國技術不支持中國或其他行為體的惡意活動。”