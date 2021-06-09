拜登撤銷特朗普對TikTok與微信禁令 下令作新保安評估

白宮6月9日通過聲明宣布，美國總統拜登（Joe Biden）簽署新行政命令，以撤銷特朗普政府時期一系列針對抖音海外版TikTok與微信海外版WeChat的禁令。他還下令美國商務部對來自外國對手（foreign adversary）的應用程式作保安風險新評估，並指明其中包括中國。

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拜登在新一項行政命令中，宣布撤銷幾道早前特朗普簽署針對微信、TikTok的行政命令（編號EO 13942、EO 13943、EO 13971）。

不過，拜登仍通過新的行政命令要求商務部評估並封禁可能構成國家安全風險的應用程式，但新行政要求與早前特朗普所頒下的要求不同，拜登這次並沒有特別表明針對個別公司，例如字節跳動或微信。

白宮的聲明稱，“不遲於本命令發布之日起180天，商務部長在與國務卿、國防部長、司法部長、國土安全部長、管理和預算辦公室主任以及商務部長認為合適的其他機構負責人協商後，應向總統助理和國家安全顧問提供一份報告，建議採取更多的行政和立法行動，以應對由外國對手擁有或控制、或受其管轄或指揮的人設計、開發、製造或提供的聯網軟件應用程序所帶來的風險。 ”

聲明指，“商務部長應持續評估涉及聯網軟件應用程序的交易，這些交易可能對美國信息和通信技術或服務的設計、完整性、製造、生產、分配、安裝、操作或維護構成不當風險；對美國關鍵基礎設施或數字經濟的安全或復原力構成不當風險；或以其他方式對美國國家安全或美國人的安全和保障構成不可接受的風險。 在評估的基礎上，商務部長應根據行政命令13873及其實施條例採取適當的行動。”

新命令旨在澄清美國認為損害美國人敏感數據的標準，當中包括個人身份信息和遺傳信息。在特朗普政府的壓力下，早前字節跳動擬出售TikTok予美國公司，消息人士指，這次下達的新命令將不會涉及該項交易，目前該項交易正交由另一項獨立安全審查處理。