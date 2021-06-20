波音空客休戰：聯合對付共同對手中國商飛？

美國與歐盟周二達成協議，暫停向對方徵收懲罰性關稅，期限為五年，讓雙方長期以來因對方對其飛機製造商進行公共援助議題得到解決，這標誌着在改善跨大西洋關係的廣泛行動中，雙方貿易緊張局勢得到明顯緩解。法新社今天發文指出，雙方暫時休戰背後目的是要聯手應對共同的對手：中國。

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目前的問題是，由歐洲空中客車和美國波音壟斷的市場是否將不得不為新加入的中國商飛（Comac）騰出空間？中國目前在這個非常具有戰略意義的航空領域崛起，同時也代表着世界上最大的市場，這種局面正導致歐洲人和美國人接近。

美國總統拜登直言，美歐放棄前嫌而聯手的目標是 "共同挑戰和抵制中國在（航空）領域的非貿易做法，這些做法使中國公司擁有不公平的優勢"。

報道稱，目前北京正在為其國家飛機製造商——中國商用飛機公司出現進行的瘋狂努力。中國商飛正在開發一種雙引擎噴氣機，即C919，旨在與A320和B737競爭。

經過四年的飛行測試，中國商飛預計今年將在中國獲得C919的認證，時間點上正好可以為紀念中國共產黨成立一百周年獻禮。

根據國際戰略研究中心（CSIS）的中國問題專家斯科特-肯尼迪（Scott Kennedy）的計算，該款飛機在開發過程中獲得了490億至720億美元的政府補貼，遠遠超過了空客和波音獲得的補貼。

蒂爾（Teal）集團的航空專家理查德-阿布拉菲亞認為，"真正的問題是，中國正在操縱市場，讓空客和波音互相牽制，並將其訂單作為技術轉讓的條件。

分析認為，雖然北京暫時不能沒有波音或空客，但從長遠來看，它打算控制自己的命運。

專業公司AIR的分析師米歇爾-梅魯佐（Michel Merluzeau）認為，航空業既是增長的工具，也是一個外交和商業工具，可以使他們在外國市場上有一個非常完整的外交政策，"，他補充說，"中國人有生產飛機的技術和工業技能，這一點毫無疑問的"。中國人有雄心壯志，同時非常理性，他們知道這需要時間，他們不想在2025年就與空客和波音公司爭奪。

據肯尼迪先生分析，C919還取決於與歐洲和美國製造商的合作：在82家主要的飛機供應商中，14家是中國的，其中7家是與一家外國公司的合資企業。機翼和機身是中國的，但國家公司還沒有掌握髮動機或航空電子設備，而且中國商飛公司受其官僚組織所困。但他認為，中國取得成功的一天將會到來。

米歇爾-梅魯佐還保證說。"他們正在準備他們的行業以滿足國家需求“。理查德-阿布拉菲亞也告訴法新社："儘管產品質量稍次，但至少它們將是國家的。

全球航空業因為新冠疫情幾近癱瘓，但中國的航空交通已經爆炸性增長，並比其他地區更快地從健康危機中恢復過來，其增長勢頭將更加強勁。波音公司估計，僅中國市場在未來20年將需要9,360架飛機，或佔世界新飛機需求的20%。這是空客的A320飛機和波音的737 MAX的一個主要出口，儘管後者仍未獲得飛機在中國天空恢復飛行的許可。