臉書公布當機原因 超過15億臉書用戶數據被出售

4號早，Instagram、WhatsApp和Facebook全部中斷服務。在持續約8小時宕機後，才恢復正常。當機原因眾說紛紜。經過8小時搶修後，臉書官方公布了原因。

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《CNET》報導，臉書工程暨基礎設施副總裁Santosh Janardhan發文指出，工程團隊發現，協調資料中心之間網路流量的骨幹路由器配置錯誤，是導致通訊中斷、服務停止的主因，但沒有跡象顯示有任何用戶的資料因此受到損害。

臉書這次當機不僅讓用戶崩潰，也連帶到自己的員工。《紐約時報》（New York Times）報導，當天臉書內部系統及工具運作停擺，包括安全系統、行事曆、安排日程的工具都受到影響。

員工抱怨他們無法透過工作用手機撥打電話，也無法收到公司外部人員寄來的電子郵件。上班的員工表示，公司的電子身份識別系統也當機，導致他們無法進入公司。

這次全球性的宕機使臉書股票大跳水，Facebook首席技術官已經通過twitter發出致歉聲明。臉書損失已經超過9億美元，2008年，Facebook也曾遭遇過最大宕機，一個bug導致Facebook下線近一天，8000萬用戶受影響，股票面臨單日最大跌幅。這次再次面臨嚴重宕機，導致其公司股票跟著重摔，創下今年最糟的單日表現！臉書CEO紮克伯格的身價也連帶縮水60億美元。

媒體認為怕是有相當大的用戶會轉移到推特上，Twitter的官方賬號更是趕潮流發推向所有用戶問好，宕機後的Facebook要想重建用戶信任更難了。

此外，臉書正面臨內部文件外流、弊病曝光以及來自前員工的指控，大當機事件無疑是雪上加霜。

“隱私事務 “組織當天披露出，有超過15億Facebook用戶的數據，包括他們的真實姓名、電話號碼和電子郵件地址等正在以 5000美元，以獲得100萬個賬戶的數據的價格在暗網上被出售。